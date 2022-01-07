Сидел в выгребной яме трое суток: в Одесской области спасли пса (видео)

В селе Александровка Одесской области спасли пса, который трое суток просидел в выгребной яме.
Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.
Слышали, что пес скулил
Трое суток жители села никак не могли понять, где скулит пес. Они заглянули в выгребную яму, где и нашли животное.
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Сегодня, 7 января, небезразличные люди позвонили спасателям и сообщили, что пес не может самостоятельно выбраться из выгребной ямы. Они помогли животному.
В Черновцах спасли застрявшего на балконе пса
Пес запихнул голову в металлическое ограждение на балконе многоквартирного дома и не мог освободиться самостоятельно. Не смогли помочь животному и его владельцы.
Спасатели разогнули железные прутья ограждения и выпустили пса. Животное вело себя спокойно. Когда его освободили, он сразу побежал в дом и устроился на свое любимое место.
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