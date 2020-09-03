Скандал с растлением малолетних в одесском приюте: директора отстранили

В Измаиле Одесской области временно отстранили от должности исполняющего обязанности директора дома ребенка. Накануне сотрудница заведения обвинила его в развращении воспитанников, а правоохранители открыли производство.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе Одесской ОГА, специальная комиссия проведет служебное расследование.

"Служба по делам детей и Департамент здравоохранения ОГА оказывают всестороннюю помощь воспитанникам заведения и способствуют работе следствия", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные действия и устанавливают детали инцидента.

В тренде Лесные пожары в Харьковской области: на место ЧП вылетел Аваков

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области мужчина развращал маленькую внучку.

Реклама

Кроме того, во Львовской области в растлении ребенка заподозрили родственника. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама