Скворцовый "балет": в Одесской области наблюдали уникальное природное явление

На юге Одесской области, где летом пронесся смерч, жители Ренийского района неподалеку от озера Дервент стали свидетелями уникального природного явления – танца скворцов, пишет "Думская".

Мурмурация является редким явлением и представляет собой облако из сотни тысяч птиц, которое в доли секунд меняет свою форму и размер.

Во время, казалось бы, совершенно беспорядочного движения, не следующего абсолютно никакому алгоритму, птицы не сталкиваются друг с другом.

Одним из объяснений этого явления является сбор информации птицами друг о друге. В ходе экспериментов выяснилось, что какую бы форму ни принимала стая, свет через нее падает на каждую птицу.

Еще одна версия мурмурации заключается в том, что, сбиваясь в огромные стаи и перемещаясь удивительным образом в небе, птицы пытаются защититься от хищных птиц.

А в мае мы писали, что в небе над Одессой появилось другое необычное явление. Тучи образовали нечто похожее на гигантский человеческий глаз.

Не так давно в интернете появилось видео "смерча", который якобы сняли в Новобеличах.

А в канадской провинции Альберта можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами.