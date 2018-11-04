Скворцовый "балет": в Одесской области наблюдали уникальное природное явление
Местные жители видели "танец" птиц над озером Дервент
На юге Одесской области, где летом пронесся смерч, жители Ренийского района неподалеку от озера Дервент стали свидетелями уникального природного явления – танца скворцов, пишет "Думская".
Мурмурация является редким явлением и представляет собой облако из сотни тысяч птиц, которое в доли секунд меняет свою форму и размер.
Во время, казалось бы, совершенно беспорядочного движения, не следующего абсолютно никакому алгоритму, птицы не сталкиваются друг с другом.
Одним из объяснений этого явления является сбор информации птицами друг о друге. В ходе экспериментов выяснилось, что какую бы форму ни принимала стая, свет через нее падает на каждую птицу.
Еще одна версия мурмурации заключается в том, что, сбиваясь в огромные стаи и перемещаясь удивительным образом в небе, птицы пытаются защититься от хищных птиц.
А в мае мы писали, что в небе над Одессой появилось другое необычное явление. Тучи образовали нечто похожее на гигантский человеческий глаз.
Не так давно в интернете появилось видео "смерча", который якобы сняли в Новобеличах.
А в канадской провинции Альберта можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами.
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