В небе над Николаевом появился "ядерный гриб": опубликованы яркие фото

В небе над Николаевом заметили огромное облако, которое своей формой напоминает ядерный "гриб", возникающий после атомного взрыва. Снимками необычного явления поделился в своем Facebook местный житель Денис Сисин.

"В любом случае, это красиво. Я не обошел стороной и сделал пару кадриков этого облачка", – признался он.

По словам автора, это явление называется "облачная наковальня" и характеризуются растеканием верхней обледеневшей части облака в стороны с формированием огромной "наковальни" над его верхней частью и достигает границы тропосферы и стратосферы.















Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха. Так формируется "наковальня" в верхней части облака.

Если сильные вертикальные потоки воздуха "пробивают" слой изотермии, кучево-дождевое облако на своей вершине имеет быстро меняющуюся округлую ледяную "шапочку" — небольшое ледяное облако над кучево-дождевым облаком. Это явление – признак господства в атмосфере сильных восходящих потоков при высокой влажности воздуха, ведущих к грозовым штормам".

Ранее мы писали, что над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Природное явление сфотографировал плотник Кертис Кристенсен по дороге на работу. А перед этим жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника.