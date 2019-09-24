Смертельная авария в Одесской области: суд отправил за решетку водителя

В интервью «Сегодня» Александр Орловский заявил, что не признает своей вины

Реклама

Суд отправил за решетку водителя, подозреваемого в смертельной аварии в Одесской области. На время следствия ему избрана мера пресечения – два месяца в СИЗО.

Автокатастрофа произошла в субботу: девять человек погибли. Пока суд избирал меру пресечения водителю, на другой стороне города прощались с молодым погибшим – 17-летним Марком.

В день, когда произошла автокатастрофа, Марк ехал в Одессу бесплатно учить игре на гитаре. Он постоянно помогал пожилым людям и выступал на благотворительных концертах.

Погибшая в аварии 18-летняя Кристина Саустян училась в Одессе, мечтала быть дизайнером и увлекалась музыкой.

Еще один погибший – Андрей Щербицкий, ехал в роддом к жене, чтобы наконец увидеть долгожданного первенца.

Всего на месте аварии погибло восемь пассажиров маршрутки и ее водитель. Выжили трое, все в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами.

Автоцистерна и маршрутка столкнулись в субботу в два часа дня в 15 километрах от Одессы. Кабину грузовика раздробило, от микроавтобуса остался только каркас.

Сегодня суд посадил водителя грузовика за решетку. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Но своей вины задержанный не признает. На вопрос "Сегодня" ответил, что ничего не нарушал.

"Что Вы помните о том моменте?" "Двигаюсь потихоньку, удар и все". "Завернуло колеса?" "Удар, не знаю, машину при этом завернуло". "Виновным себя считаете? Я ничего не нарушал", – отвечает на вопросы "Сегодня" задержанный водитель Александр Орловский.

Защита водителя просила о домашнем аресте, поскольку подозреваемому необходима операция на руке. Но прокурор настаивал поместить Орловского за решетку. Тем более, что что водитель родом из Кропивницкого.

"Он прописан и проживает за территорией Одесской области. Для того, чтобы было быстрое расследованию, для пресечения попыток уклонения от следствия, необходимо было применить меру пресечения в виде содержания под стражей, как суд и применил", – прокомментировал судебное решение, прокурор Вячеслав Трофимов.

Водителю Александру Орловскому грозит 10 лет колонии. Ранее его трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Напомним, жуткое ДТП в Одесской области, в котором погибли девять человек, произошло по вине водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры", – говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское, маршрутный автобус Mercedes направлялся в Одессу, а грузовик двигался во встречном направлении.

Происшествие было квалифицировано по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Из-за ДТП движение транспорта по дороге Одесса – Овидиополь было затруднено на протяжении практически всего дня.

Между тем очевидцы заявили, что все погибшие были пассажирами маршрутки, у которой от сильного удара снесло левую часть, и микроавтобус перевернулся.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама