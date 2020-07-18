Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробности

В страшное ДТП на трассе Одесса-Рени, между селами Сафьяны и Утконосовка, попали легковушки "ВАЗ" и Mitsubishi. В первом автомобиле погибли и водитель, и пассажиры, сообщает "Бессарабия INFORM".

Кроме того, жертвам аварии стали еще два человека, которые находились в иномарке. Троих человек из этой машины с серьезными травмами доставили в больницу.

Напомним, смертельная авария произошла сегодня, 18 июля, в 7:46 в Измаильском районе. Жертвами ДТП стали шесть человек. Тела погибших из искореженных автомобилей пришлось доставать спасателям.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости. Замглавы МВД Антон Геращенко рассказывал, что правоохранители будут более активно бороться со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

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