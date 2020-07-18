В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)

В Одесской области столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали шесть человек

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, смертельное ДТП произошло сегодня, 18 июля, в 7:46 вблизи села Сафьяны Измаильского района.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р", – рассказали спасатели.

Тела погибших из искореженных автомобилей пришлось доставать спасателям.

Напомним, не так давно в Одессе скорая помощь врезалась в дерево. В результате аварии пострадали четверо людей.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости. Замглавы МВД Антон Геращенко рассказывал, что правоохранители будут более активно бороться со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

Ранее в МВД сообщали, что за 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

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