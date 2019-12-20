Смертельное ДТП в Одесской области: стали известны подробности

Одной из жертв аварии стал бывший начальник местной ГАИ

/ Фото: bessarabiainform.com

Одной из жертв смертельного ДТП на трассе Одесса – Рени, в котором погибли два человека, стал Вячеслав Чебан – начальник килийского отделения коммунального предприятия "Жилсервис", экс-начальник килийского отделения бывшей Госавтоинспекции.

Как выяснилось, именно он был за рулем автомобиля Toyota Camry, в который врезался микроавтобус Ford Transit, перед этим сбивший пешехода, сообщает "Бессарабия.Inform".

О личности второго погибшего, пешехода, пока ничего не известно. По словам очевидцев, они видели этого человека в районе места аварии – он разгуливал по проезжей части и вел себя неадекватно.

В свою очередь, водитель микроавтобуса рассказал, что пешеход неожиданно появился перед его машиной, раскинув в стороны руки.

Напомним, авария произошла вечером 19 декабря, в Измаильском районе – со стороны Одессы в условиях сильного тумана двигался грузовой микроавтобус Ford Transit, который, сбив пешехода, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry.

После удара грузовик завалился на бок, а Camry вылетела в кювет. В аварии пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Чтобы извлечь тело водителя Toyota из покореженной машины, спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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