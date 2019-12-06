Смертельный пожар в центре Одессы: что происходит на пепелище

Пламя унесло жизни двух человек, еще 13 – пропали без вести

На улице Троицкой в Одессе спасатели все еще тушат очаги тления в здании колледжа. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Основные усилия спасателей сейчас направлены на поиск пропавших без вести людей и разборку конструкций. К работам привлекли 275 человек личного состава, три поисковые собаки и 47 единиц техники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибли 16-летняя студентка и 43-летняя учительница, 13 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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