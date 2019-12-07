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Смертельный пожар в Одессе: в больнице скончался спасатель

7 декабря, 20:02

Это уже восьмая жертва в результате пожара

Фото: Пушкинская

Фото: Пушкинская

В больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после пожара в одесском колледже. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Только что в больнице погиб спасатель, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась", – написал Куцый.

Это уже восьмой погибший в результате пожара.

Также глава Одесской ОГА выразил соболезнования близким погибшего.

"Сейчас спасатели ищут под завалами еще 10 человек. Продолжается разбор конструкций на цокольном этаже на площади 530 м2. Подразделениями ГСЧС проводятся поисково-спасательные работы. К ним привлекли 231 человека", - подчеркнул он.

Все службы продолжают работать в круглосуточном режиме.

Напомним, 7 декабря спасатели обнаружили еще двух погибших, их тела отправили на экспертизу.

Кроме того, стало известно, что полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

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