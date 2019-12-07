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Пожар в одесском колледже: спасатели нашли тела еще двух погибших

7 декабря, 18:48

Тела погибших отправили на экспертизу

/ Фото: odessa.online

В Одессе в сгоревшем здании на Троицкой обнаружили еще два тела. Об этом сообщает Odessa Online.

По информации источника, пол определить пока не представляется возможным. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По состоянию на данный момент в результате пожара погибли семь человек. Об этом сообщил замначальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий. Спасатели продолжают разбирать завалы во внутренней части здания.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли семеро людей и еще десятки человек пострадали.

В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

Полиция уже установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.

Кроме того, в сгоревшем здании продолжают работать спасатели. Там до сих пор возникают небольшие очаги возгорания, но их оперативно тушат. Ведутся поиски пропавших без вести.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса спасатели погибшие пожары завалы

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