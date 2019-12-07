Смертельный пожар в Одессе: копы установили первых подозреваемых

Жертвами пожара стали пять человек, еще 10 – пропали без вести

Фото: ГСЧС

В Одессе полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"В настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5-го декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия. При осмотре непосредственно места пожара были обнаружены четыре тела, два из которых родственники узнали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ. Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщении самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", – рассказал заместитель начальника ГУНП Сергей Шайхет.

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Напомним, на данный момент известны имена трех из пяти найденных жертв пожара. 4 декабря в больнице умерла 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна, а 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна. 6 декабря из-под завалов вытащили тело сотрудницы колледжа Коваль Марины Владимировны.

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Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

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