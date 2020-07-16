Смертельный пожар в "Токио Стар": копы задержали еще одного подозреваемого

Совладелец сгоревшей гостиницы не считает себя виновным

В аэропорте Одессы задержали Сергея Дурача – совладельца гостиницы "Паровоз", сгоревшей вместе с отелем "Токио Стар", когда погибли девять человек.

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Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на партнера задержанного, Вадима Черного, который также является фигурантом расследования.

По его словам, Дурач вернулся в Украину, зная о том, что находится в розыске – виновным он себя не считает.

Ожидается, что в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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