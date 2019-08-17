Полиция начала расследование смертельного пожара в гостинице Одессы

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смертельного пожара в гостинице "Токио Стар", который произошел в Одессе в ночь на 17 августа. Об этом сообщается пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По предварительным данным, в результате возгорания в здании, которое охватило 1000 кв. м, погибли восемь человек, и еще 10 – госпитализированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа ГУ НП в Одесской области и спасатели. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, что пожар вспыхнул около 1:34 по ул. Водопроводная, 1а, на время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены – семь, пострадали 10 человек, которые были направлены в медицинские учреждения города и выявлено восемь погибших (анкетные данные устанавливаются). В 3:36 пожар был локализован и в 4:32 ликвидирован.

Ранее в Одессе произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере, в результате которого погибли шесть человек. Возгорание произошло поздним вечером 10 июня – загорелась крыша деревянного одноэтажного здания, и огонь быстро распространился на площадь около 500 квадратных метров. Были названы имена жертв этой трагедии.

Городские власти пообещали выплатить родственникам пострадавших материальную помощь: семьям погибших – по 100 тысяч гривен, а родственникам пострадавших – по 50 тысяч.

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