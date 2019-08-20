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Пожар в "Токио Стар": в реанимации остаются двое пострадавших

20 августа, 22:47

На сегодня опознаны восемь из девяти погибших человек

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

Фото: REUTERS/Yevgeny Volokin

В реанимации остаются двое пострадавших во время пожара в одесском отеле "Токио Стар".

Как сообщили в мэрии Одессы, на сегодня состояние двоих потерпевших не позволяет перевести их в обычное отделение.

В частности, по одному человеку остаются в реанимациях ожогового центра Городской клинической больницы №10 и Одесского областного медицинского центра.

В общей сложности в двух больницах находятся семь человек, в том числе, 16-летняя девушка.

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Кроме того, как уточнили в региональном главке Нацполиции, неопознанным остается одно тело.

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Таким образом, из девяти погибших опознаны восемь: двое из города Балта Одесской области (юноша 2002 г. р. и девушка 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина 1995 г. р. и женщина 1996 г. р.), 58-летний житель Днепропетровской области, 73-летняя гражданка Австралии, а также жители Сум – 10-летняя девочка и ее мама.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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Одесса пожар реанимация пострадавшие Токио Стар

Источник: УНИАН

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