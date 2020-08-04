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Смертельный пожар в "Токио Стар": подозреваемого выпустили из СИЗО

4 августа, 19:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Совладелец отеля будет находиться под домашним арестом

По делу о страшном пожаре в отеле "Токио Стар" в Одессе, где погибли девять человек, суд выпустил из-под стражи одного из подозреваемых – бизнесмена Сергея Дурача.

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Совладелец гостиницы "Паровоз", находившейся в одном здании с "Токио Стар", вместо содержания под стражей будет находиться на круглосуточном домашнем аресте, сообщает "Суспільне.Одеса".

По решению суда подозреваемый обязан являться к следователю по каждому вызову, не отлучаться с места проживания без разрешения, а также носить электронный браслет.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа 2019 года. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Одесса СИЗО подозреваемый домашний арест пожар Токио Стар
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