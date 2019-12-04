Спасатели локализовали масштабный пожар в центре Одессы: подробности

В Одессе спасателям удалось локализовать пожар в здании колледжа на площади 4000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв. м", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Пламя тушат 70 спасателей и 18 единиц техники. На месте также работают психологи ГСЧС, которые предоставляют психологическую помощь пострадавшим студентам и их родителям.

Ранее мы сообщали, что из-за масштабного пожара в старинном здании колледжа на углу Пушкинской и Троицкой улиц в Одессе в больницы попал 21 человек, еще одна женщина погибла.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании в центре города.

Охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурный памятник. Здание построили в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся Институт морской биологии, Одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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