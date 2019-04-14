Спасение овец из "таможенного плена": завершение истории
Три сотни овец прошлой осенью отправились в свое первое, а для большинства – последнее путешествие
Овцы, которых две недели осенью держали в Черноморском порту и которых в конце забрали волонтеры – активно дают приплод, а из их молока готовят брынзу.
Три сотни овец прошлой осенью отправились в свое первое, а для большинства – последнее путешествие. С фермы под Днепром фурой их перевезли в Черноморский порт, оттуда морем в Турцию на продажу. Но покупатель от живого товара отказался. И животных, большинство из которых были беременны, вернули в Украину. Из-за бюрократических и ветеринарных сложностей две недели стадо пробыло в порту. Почти без пищи и воды.
Только после резонанса и вмешательства волонтеров голодных животных выпустили из порта. Из трех сотен – живыми довезли 225.
Через шесть месяцев выжили полторы сотни. Сейчас они активно пасутся с двумя десятками ягнят.
"У нас есть здоровое потомство, у нас есть красивые ягнята, овцы дают молоко. Прекрасно себя чувствуют", – говорит Виктория Козаченко, волонтер.
Рядом с отарой пастух и вонтеры. Почасово кормят ягнят, от которых отказались матери.
Все нужды оплачивают благотворители: 20 тысяч гривен ежемесячно.
Овцы активно дают молоко, поэтому, чтобы оно не пропадало, волонтеры научились делать брынзу, есть несколько видов. Брынзу продавать не будут, а будут угощать всех, кто будет приезжать подкормить стадо или навести порядок в ангарах.
Вскоре некоторые овцы переедут под Киев, будут жить в центре спасенных диких животных. Другие останутся здесь, станут первыми в реабилитационном центре для животных.
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