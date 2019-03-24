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Страшное ДТП в Одессе: появились видео и подробности гибели двух человек

Сегодня, 20:02

Два человека погибли в горящей машине после ДТП в Одессе

В Одессе после ДТП загорелся автомобиль. Скриншот
В Одессе после ДТП загорелся автомобиль. Скриншот.
Страшное ДТП в Одессе: появились видео и подробности гибели двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7c4/3c7/5c97c43c71fc4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7c4/3c7/5c97c43c71fc4.png Одесса Два человека погибли в горящей машине после ДТП в Одессе

В сети появилось видео с места страшного ДТП, которое произошло в ночь на 24 марта в Одессе и унесло жизни двух человек.

Как стало известно, на проспекте Шевченко 22-летний водитель BMW-X6 не справился с управлением, врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а после этого влетел в столб. От удара легковушка сразу же загорелась, сообщает "7 канал".

Потушить огонь до приезда спасателей и полиции пытался водитель, ставший случайным свидетелем трагедии, однако пожар был такой силы, что его попытки не увенчались успехом.

Позже стало известно, что на месте происшествия погибла 33-летняя пассажирка BMW, а 22-летний водитель скончался в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Одесса, смертельное ДТП

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