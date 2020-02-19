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Стрельба в парикмахерской Одессы: стало известно о состоянии пострадавшей (видео)

19 февраля, 13:35

Женщину уже прооперировали

Фото: 048.ua

Фото: 048.ua

Женщину, которою ранили во время стрельбы в одесской парикмахерской, уже прооперировали. Жизни пострадавшей теперь ничего не угрожает, сообщает Оdessa Оnline.

"Ей сделали операцию, раны обработали, извлекли пули, остановили кровотечение, стабилизировали. Сейчас она находится в сознании в состоянии средней степени тяжести. Ее жизни ничего не угрожает", — рассказала торакальный хирург горбольницы №1 Светлана Дарпович.

По словам врача, женщину привезли в хирургическое отделение с пулевыми ранениями грудной клетки и поясницы. Жизненно важные органы 45-летнего парикмахера не задело.

Напомним, вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты. Женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения.

Предварительная правовая квалификация правонарушения – покушение на умышленное убийство.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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