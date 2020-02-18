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В салоне красоты в Одессе произошла стрельба: есть раненые

18 февраля, 22:16

В результате нападения пострадала женщина-парикмахер

Сегодня вечером в Киевском районе Одессы, где ранее мужчина устроил стрельбу из ружья по играющим детям, злоумышленник устроил стрельбу в салоне красоты, женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"По предварительной информации, в салон на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом (предположительно, травматического действия), несколько раз выстрелил в парикмахершу и скрылся", – говорится в сообщении.

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Женщину 1974 года рождения госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и поясницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.

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Предварительная правовая квалификация правонарушения – покушение на умышленное убийство.

Ранее на Голосеевском проспекте в Киеве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Источник: УНИАН

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