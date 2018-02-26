Суд над Трухановым: решение о взятии на поруки осталось в силе

Соломенский райсуд Киева оставил в силе прошлое решение о взятии на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова. Соответствующий вердикт был вынесен в понедельник, 26 февраля.

Ранее Соломенский районный суд Киева избирал одесскому градоначальнику меру пресечения в виде личного обязательства – его на поруки взял народный депутат Дмитрий Голубов.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что прокуроры будут просить суд арестовать Труханова с возможностью внесения залога в 50 млн грн.

Мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля, когда он прилетел из Варшавы.

Всего сообщение о подозрении получили шесть человек, и еще двое находятся в розыске.

Фигуранты дела, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела это здание на аукционе за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Позже счета этой компании были арестованы.

Осенью 2017 года один из депутатов Одесского облсовета, который якобы является бенефициаром этой компании, попытался дать взятку сотруднику НАБУ за снятие ареста со счетов.