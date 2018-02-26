Одесские правоохранители перекрыли канал поставки "живого товара" за границу

Вербовщика в сексуальное рабство задержали в столичном аэропорту

В столичном аэропорту правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что с женщинами 47-летний гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете. Узнав о тяжелом материальном положении потенциальной жертвы, мужчина предлогал трудоустройство за рубежом.

Если женщина соглашалась, он рассказывал о пикантных особенностях будущей работы. Работница должна была предоставлять интимные услуги в развлекательных заведениях на Канарских островах. За час таких услуг женщине обещалось 180 евро. Половину этой суммы она обязана была отдавать организаторам "бизнеса".

Детали вербовщик "живого товара" обсуждал при личной встрече. Расходы, связанные с оформлением документов для выезда за границу и перелетом, он брал на себя.

Правоохранители нашли несколько украинок, которые из-за материальных проблем согласились на условия подозреваемого. При попытке переправить их в Испанию мужчину задержали в аэропорту "Жуляны". У него изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове задержали молодого сутенера, который "помогал" девушкам решать денежные вопросы.

Также в Харькове сутенеры выставляли девушек на Московском проспекте. "Бизнес" организовал 27-летний парень.