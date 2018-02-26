Одесские правоохранители перекрыли канал поставки "живого товара" за границу

Вчера, 16:39

Вербовщика в сексуальное рабство задержали в столичном аэропорту

Фото: AFP
Фото: AFP

В столичном аэропорту правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Полицейские выяснили, что с женщинами 47-летний гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете. Узнав о тяжелом материальном положении потенциальной жертвы, мужчина предлогал трудоустройство за рубежом.

Если женщина соглашалась, он рассказывал о пикантных особенностях будущей работы. Работница должна была предоставлять интимные услуги в развлекательных заведениях на Канарских островах. За час таких услуг женщине обещалось 180 евро. Половину этой суммы она обязана была отдавать организаторам "бизнеса".

Детали вербовщик "живого товара" обсуждал при личной встрече. Расходы, связанные с оформлением документов для выезда за границу и перелетом, он брал на себя.

Правоохранители нашли несколько украинок, которые из-за материальных проблем согласились на условия подозреваемого. При попытке переправить их в Испанию мужчину задержали в аэропорту "Жуляны". У него изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове задержали молодого сутенера, который "помогал" девушкам решать денежные вопросы.

Также в Харькове сутенеры выставляли девушек на Московском проспекте. "Бизнес" организовал 27-летний парень.
торговля, Одесса, интимные услуги, сексуальное рабство

Вы сейчас просматриваете новость "Одесские правоохранители перекрыли канал поставки "живого товара" за границу". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе отменяют занятия в школах и садиках

Вчера, 11:24

Занятия отменили из-за снегопада и понижения температуры

Одесса

Фото: pixabay

В Одессе пьяные курильщики избили полицейских

25 Февраля, 11:08

В результате конфликта травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов
Загрузка...

Одесса

Фото: соцсети

В Одессе напали на депутата

23 Февраля, 15:57

Неизвестный использовал газовый баллончик

Fun

Британка арендовала квартиру в обмен на секс. Фото: pixabay

Женщина арендовала жилье за интим, а затем отказала владельцу

23 Февраля, 13:56

Сдача жилья в обмен на интимные услуги в Великобритании явление довольно распространенное

Одесса

Фото: dumskaya.net

В Одессе захватили санаторий: появились подробности

23 Февраля, 10:28

На территорию "Лермонтовского" ворвались десятки людей с арматурой

Одесса

Скриншот

Дело мэра Одессы: в Киеве под зданием суда пытались избить Труханова

22 Февраля, 18:50

Градоначальника ударили древком флага, но оперативно вмешалась полиция

Одесса

Скриншот

Дело Труханова: в Киеве суд решает вопрос отстранения мэра Одессы

22 Февраля, 17:53

Прокуроры потребовали на время рассмотрения дела отстранить Труханова

Одесса

Фото: кадр из видео

Жительнице Одессы в колбасе попались металлические предметы и шерсть

22 Февраля, 01:54

Юристы советуют зафиксировать такие сюрпризы в продуктах на фото или видео, а затем отстаивать свои права потребителей
Загрузка...