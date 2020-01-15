Суд поместил под ночной домашний арест завхоза одесского колледжа, в котором из-за пожара погибли 16 человек

Подозреваемая утверждает, что к пожарной безопасности учебного заведения отношения не имела

Фото: od.dsns.gov.ua

Киевский районный суд Одессы поместил под ночной домашний арест подозреваемую в халатности заведующую хозяйственной частью колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года из-за пожара погибли 16 человек.

Как сообщили в суде, мера пресечения избрана сегодня.

По версии следствия, в 2014 году была проведена плановая проверка учебного заведения сотрудниками ГСЧС, которые составили акт о грубых нарушениях законодательства по пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Отмечается, что с этими документами ознакомили ответственное за соблюдение правил противопожарной безопасности лицо – заведующую хозяйственной частью.

Реклама

Однако, по данным правоохранителей, завхоз не предприняла меры по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Подозреваемая Татьяна Хомич утверждает, что в ее обязанности входил лишь контроль за соблюдением санитарных норм (чистоты) в учебном заведении, а также обеспечение канцтоварами, а пожарная безопасность – вне ее компетенции.

Как утверждает представитель защиты, за противопожарную безопасность отвечает другой сотрудник колледжа.

Рассмотрев ходатайство, судья частично его удовлетворил – Хомич избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 6:00.

Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама