Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Театральная Одесса: на фестивале устроили зону секретов и рай для осветителей

21 июня, 12:49

"Сегодня" побывали за кулисами театра на месте фабрики

В Одессе на месте фабрики создали необычный театр
В Одессе на месте фабрики создали необычный театр. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

В Одессе активно готовятся к известному театральному фестивалю "Молоко", до начала которого осталось чуть больше недели. Журналисты "Сегодня" побывали в здании бывшей джутовой фабрики и выяснили, как продвигается подготовка.

Одесситы превратили заброшенное фабричное здание на улице Василия Стуса в современный театральный комплекс еще 10 лет назад. Здесь есть все удобства для актеров и ценителей театрального искусства.

Директор и худрук центра Михаил Журавель называет главным богатством их просторный зал, который рассчитан на 500 посадочных мест.

"Зритель в зале может видеть почти 100 процентов сцены. У нас нет таких мест, где вы видите только ухо актера, только его спину или иную часть тела", — рассказал он.

Такого эффекта удалось достичь благодаря тому, что каждый ряд в зале выше предыдущего на 20 сантиметров.

"СВЕТОВОЙ РАЙ".

Еще один повод гордиться таким залом – наличие специального звукопоглощающего материала, который обеспечивает отличную акустику.

"В зале вовсе нет эха. Это хорошо потому, что есть возможность слышать обычное звучание голоса без звукоусиления", — пояснил директор.

Кроме того, зал снабдили большим количеством театральной техники и профессиональными кондиционерами.

"Осветители говорят, что у нас световой рай. Таким оборудованием может похвастаться только оперный театр", — заявил Журавель.

По его словам, здесь есть свой секрет, и даже оркестровая яма: она, как оказалось, может легко трансформироваться под сцену. А вот сразу за кулисами находятся комфортабельные гримерки, оборудованные большими зеркалами и душевыми комнатами.

Во внутреннем театральном дворике раньше располагался амфитеатр, на стенах еще сохранились афиши. Сейчас он служит театралам пространством для создания декораций. Директор назвал его "зоной секретов".

ФЕСТИВАЛЬ-2019.

В Одесском культурном центре есть камерная сцена, которую открыли в 2016-м к 10-летию мероприятия. В этом году уже 13-й по счету театральный фестиваль "Молоко" пройдет на двух локациях с 1 по 5 июля.

Помимо подмостков одесского центра, участники феста будут выступать в Николаевском академическом художественном русском драмтеатре. На фестивале 16 украинских современных театров и театр из Будапешта покажут 21 представление. Помимо спектаклей, в рамках феста пройдут встречи с писателями, режиссерами, драматургами, киносценаристами и актерами.

Также для гостей "Молока" подготовили специальные мероприятия: театральные вечеринки, ночной кинопоказ, воркшопы и семинар от Национального союза театральных деятелей Украины.

Организаторы фестиваля ставят акцент на популяризации и развитии именно украинского театра. Директор культурного центра и основатель фестиваля считает, что "украинский театр сейчас находится на новом интересном витке развития". По его словам, с каждым годом фестивалей становится все больше и больше, что дает возможность театрам гастролировать и показывать свое творчество.

Ранее мы писали, что на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве открылась выставка живых тропических бабочек "Тропики за стеклом".

Также мы писали, что в Украине культуре сортировки мусора начали учить даже в детских садах.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, фестиваль, театр

Вы сейчас просматриваете новость " Театральная Одесса: на фестивале устроили зону секретов и рай для осветителей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лайма Вайкуле привезет в Одессу фестиваль LAIMA RENDEZVOUS

19 июня, 16:04

Звездный музыкальный проект в этом году впервые пройдет за пределами Латвии

Украинский театр в Одессе хотят закрыть после иска ГСЧС

19 июня, 12:01

Спасатели потребовали закрытия учреждения из-за нарушений противопожарной безопасности

5 простых способов продлить молодость кожи

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Перед ним вставали на колени даже зеки

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Мощные вентиляторы за копейки. Акция в городе

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Как бег влияет на мужское здоровье?

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь