Театральная Одесса: на фестивале устроили зону секретов и рай для осветителей

"Сегодня" побывали за кулисами театра на месте фабрики

В Одессе на месте фабрики создали необычный театр. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня











В Одессе активно готовятся к известному театральному фестивалю "Молоко", до начала которого осталось чуть больше недели. Журналисты "Сегодня" побывали в здании бывшей джутовой фабрики и выяснили, как продвигается подготовка.

Одесситы превратили заброшенное фабричное здание на улице Василия Стуса в современный театральный комплекс еще 10 лет назад. Здесь есть все удобства для актеров и ценителей театрального искусства.

Директор и худрук центра Михаил Журавель называет главным богатством их просторный зал, который рассчитан на 500 посадочных мест.

"Зритель в зале может видеть почти 100 процентов сцены. У нас нет таких мест, где вы видите только ухо актера, только его спину или иную часть тела", — рассказал он.

Такого эффекта удалось достичь благодаря тому, что каждый ряд в зале выше предыдущего на 20 сантиметров.

"СВЕТОВОЙ РАЙ".

Еще один повод гордиться таким залом – наличие специального звукопоглощающего материала, который обеспечивает отличную акустику.

"В зале вовсе нет эха. Это хорошо потому, что есть возможность слышать обычное звучание голоса без звукоусиления", — пояснил директор.

Кроме того, зал снабдили большим количеством театральной техники и профессиональными кондиционерами.

"Осветители говорят, что у нас световой рай. Таким оборудованием может похвастаться только оперный театр", — заявил Журавель.

По его словам, здесь есть свой секрет, и даже оркестровая яма: она, как оказалось, может легко трансформироваться под сцену. А вот сразу за кулисами находятся комфортабельные гримерки, оборудованные большими зеркалами и душевыми комнатами.

Во внутреннем театральном дворике раньше располагался амфитеатр, на стенах еще сохранились афиши. Сейчас он служит театралам пространством для создания декораций. Директор назвал его "зоной секретов".

ФЕСТИВАЛЬ-2019.

В Одесском культурном центре есть камерная сцена, которую открыли в 2016-м к 10-летию мероприятия. В этом году уже 13-й по счету театральный фестиваль "Молоко" пройдет на двух локациях с 1 по 5 июля.

Помимо подмостков одесского центра, участники феста будут выступать в Николаевском академическом художественном русском драмтеатре. На фестивале 16 украинских современных театров и театр из Будапешта покажут 21 представление. Помимо спектаклей, в рамках феста пройдут встречи с писателями, режиссерами, драматургами, киносценаристами и актерами.

Также для гостей "Молока" подготовили специальные мероприятия: театральные вечеринки, ночной кинопоказ, воркшопы и семинар от Национального союза театральных деятелей Украины.

Организаторы фестиваля ставят акцент на популяризации и развитии именно украинского театра. Директор культурного центра и основатель фестиваля считает, что "украинский театр сейчас находится на новом интересном витке развития". По его словам, с каждым годом фестивалей становится все больше и больше, что дает возможность театрам гастролировать и показывать свое творчество.

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