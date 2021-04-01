Трагедия в Одесской области: мужчина убил супругу на глазах у сына

В Любашевской поселковой общине Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранения 40-летней женщины оказалось несовместимыми с жизнью.

Отмечается, что трагедия случилась 30 марта на глазах у сына супругов.

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По словам 19-летнего парня, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли, отец начал стрелять. Сын видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках. Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок.

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"Сейчас гражданин прооперирован и находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет", – сообщил начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

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Отмечается, что семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Ровно женщина расстреляла свою семью.

Также напомним, в Житомирской области пьяный мужчина застрелил семь человек.

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