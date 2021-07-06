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Требовали отдать зарплату и жилье: одесский военный пожаловался на травлю в воинской части

6 июля 2021 14:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сослуживцы и командир подразделения постоянно издеваются над военным, жалобы в военную прокуратуру не помогли

Военный рассказал о травле и показал синяки, которые получил. Коллаж "Сегодня"

Военный рассказал о травле и показал синяки, которые получил. Коллаж "Сегодня"

В Одессе у 21-летнего военнослужащего Кирилла Бундака сослуживцы и командир требуют деньги и документы на жилье. По словам бойца, они постоянно унижают и издеваются над ним.

Об этом он рассказал в видеообращении в соцсетях.

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Кирилл служит в 32-м полку в Одессе.

"Военнослужащие, с которыми я служу, начали вымогать у меня деньги, документы на жилье, в том числе командир подразделения", - сказал военный.

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Он отметил, что обращался в военную прокуратуру и звонил на горячую линию, но это не помогло. Когда парень приехал на полигон, над ним начали издеваться дальше. Также на видео Кирилл показал синяки на руках, которые он, вероятно, получил из-за сослуживцев.

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Напомним, в Ужгороде обнаружили в карьере труп военнослужащего, который ушел из воинской части 10 июня и пропал без вести.

Кроме того, в Тернополе призывник выпал из окна военкомата на 4-м этаже. После этого его избили военные.

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