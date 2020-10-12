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У главы Одесской ОГА обнаружили коронавирус

12 октября, 14:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Все, кто контактировал с больным, должны сдать ПЦР-тест

Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый заразился коронавирусом.

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"Лабораторный центр МОЗ подтвердил у меня наличие COVID-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать – теперь в дистанционном формате", – написал Куцый на своей странице в Facebook.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, должны сдать ПЦР-тест.

"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто из них не сможет сказать, что угроза призрачна. Наши медики работают без отдыха, поэтому ради них и ради своих близких – соблюдайте правила безопасности. И будьте здоровы", – добавил глава ОГА.

Ранее мы сообщали, что в Одессе для спасения больных COVID-19 открывают еще две больницы.

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Также напомним, в Одессе у заместителя городского головы Павла Вугельмана, которого в начале августа отправили на самоизоляцию, подтвердили COVID-19.

Также сообщалось, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

А летом одесситы и туристы массово нарушали карантин в ночных клубах города, смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Одесса тест инфекция ОГА заражение коронавирус Максим Куцый COVID-19
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