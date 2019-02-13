У Одессы – новое "лицо" в сети

По словам интернет-пользователей, которые уже успели ознакомиться с новой версией сайта, его дизайн стал более современным

Официальный сайт города. Новая версия пока в тестовом режиме. Фото: omr.gov.ua.

У Одессы – новое "лицо" в сети Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/322/68f/5c632268f30a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/322/68f/5c632268f30a5.jpg 2019-02-13T06:14:00+02:00 Одесса По словам интернет-пользователей, которые уже успели ознакомиться с новой версией сайта, его дизайн стал более современным

Одесса получила новое "лицо" во всемирной паутине. На днях муниципалитет запустил в тестовом режиме обновленную версию официального сайта города, доступного по ссылке omr.gov.ua. Тестировать ресурс собираются до 31 марта, а пока что можно воспользоваться и старой версией сайта.

По словам интернет-пользователей, которые уже успели ознакомиться с новой версией сайта, его дизайн стал более современным. В "шапке" на главной странице — шесть основных разделов.

Если в старом варианте это "Главная", "Городской голова", "Городской совет", "Районные администрации", "Управления и отделы", "Нормативные акты", то теперь это "Городская власть", "Гражданам", "Бизнесу", "Международное сотрудничество", "Одесса — мой город" и "Открытый город". Ниже разместили новости и объявления, которые теперь имеют тематические рубрики. А вот ссылки-перехода на версию для людей с ограниченными возможностями мы так и не нашли.

Текст бюджета с главной страницы "переехал" в раздел "Открытый город". Тут также среди прочего доступны для ознакомления Градостроительный кадастр, нормативные акты, Генеральный план города и ссылки на онлайн-трансляции заседаний, совещаний и сессий горсовета. Правда, некоторые линки, как "Открытый бюджет" и "Веб-портал коммунальной собственности", должным образом не работают.

В разделе "Одесса — мой город" поместили все рубрики, связанные с туристическими объектами и памятниками. Тут же информация о почетных гражданах и пока что пустой фотоальбом города.

Тем временем в разделе, объединившем полезную информацию для горожан, можно даже подписаться на смс-информирование о чрезвычайных ситуациях, перекрытии дорог, плановых отключениях электроэнергии, воды и газа, а также изменениях в маршрутах движения городского транспорта. Но для этого нужно быть зарегистрированным на другом городском онлайн-ресурсе — платформе "Социально активный гражданин".

Ранее мы писали, что одесситы хотят сделать город лучше и удобнее. Своими предложениями они делятся в разделе "Идеи" на одесской краудфандинговой платформе "Мой город". "Сегодня" выяснила, о чем мечтают жители Южной Пальмиры.

Ранее мы писали, что при равных доходах в Одессе в 2019 году власть имущие больше потратят на туризм и соцпомощь, а в области — на спорт и дороги.

Также мы решили вспомнить, что обещали Одессе политики в начале 2014-го, и выяснить, почему не все удалось реализовать.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.