У убитого экс-лидером "Правого Сектора" Сергеем Стерненко десантника остались трое детей

Второй фигурант дела, который получил ранения, доставлен в Шевченковское РОВД

Мужчиной, который был смертельно ранен экс-руководителем одесского "Правого Сектора" Сергеем Стерненко, был 29-летний десантник 25-й аэромобильной бригады ВСУ Иван Кузнецов из Черноморска. Об этом СМИ сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области.

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Эту же информацию СМИ подтвердили родственники погибшего. По их словам, Иван служил срочником в Днепропетровской области и работал охранником в пригороде Одессы. На Донбассе не воевал. У мужчины осталось трое детей (по другим данным – двое).

Второй фигурант дела, который получил ранения – безработный житель Черноморска 1988 года рождения Александр Исайкл. Мужчина был ранен в живот. После оказания первой помощи его доставили в Шевченковское РОВД.

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Накануне советник главы одесской полиции Руслан Форостяк заявил о задержании второго нападавшего и установлении личности погибшего. Также копы выяснили и мотивы нападения.

После нападения в Одессе на известного активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, полиция открыла несколько уголовных производство по статьям "умышленное средней тяжести телесное повреждение", "покушение на убийство" и "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как известно, вечером 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста и его девушку – Стерненко был ранен и доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Его прооперировали.

Стоит добавить, что это нападение на активиста стало вторым на протяжении месяца – 1 мая в него выстрелили из травматического пистолета, пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, Стерненко смог задержать стрелявшего.