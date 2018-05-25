Нападение на Стерненко в Одессе: полиция раскрыла первые результаты расследования

Сегодня, 09:41

Копы выяснили личность погибшего и задержали сбежавшего участника нападения

Фото: uacrisis.org
Фото: uacrisis.org

Полиция установила местонахождения и задержала второго участника нападения на активиста Сергея Стерненко в Одессе, а также выяснила личность мужчины, который погиб во время потасовки.

Как заявил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, в ходе расследования, кроме личностей нападавших, были установлены и мотивы инцидента.

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Вместе с тем, ни Форостяк, ни пресс-служба Нацполиции по состоянию на 9 утра не сообщила о том, как именно были квалифицированы произошедшие события. В полиции отметили, что Стерненко был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

Напомним, поздним вечером 24 мая двое мужчин напали на активиста и бывшего руководителя одесского "Правого сектора" недалеко от его дома. Во время столкновения Стерненко получил ножевое ранение руки, а один из нападавших – серьезное ранение в область живота. В ходе прямой трансляции активист заявил, что ранение он нанес своим ножом.

Это нападение на активиста стало вторым на протяжении месяца – 1 мая в него выстрелили из травматического пистолета, пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, Стерненко смог задержать стрелявшего.
Одесса, нападение, полиция, активист, стерненко

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Источник:

"Сегодня"

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