Нападение на Стерненко в Одессе: полиция раскрыла первые результаты расследования

Полиция установила местонахождения и задержала второго участника нападения на активиста Сергея Стерненко в Одессе, а также выяснила личность мужчины, который погиб во время потасовки.

Как заявил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, в ходе расследования, кроме личностей нападавших, были установлены и мотивы инцидента.

Вместе с тем, ни Форостяк, ни пресс-служба Нацполиции по состоянию на 9 утра не сообщила о том, как именно были квалифицированы произошедшие события. В полиции отметили, что Стерненко был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки.

Напомним, поздним вечером 24 мая двое мужчин напали на активиста и бывшего руководителя одесского "Правого сектора" недалеко от его дома. Во время столкновения Стерненко получил ножевое ранение руки, а один из нападавших – серьезное ранение в область живота. В ходе прямой трансляции активист заявил, что ранение он нанес своим ножом.

Это нападение на активиста стало вторым на протяжении месяца – 1 мая в него выстрелили из травматического пистолета, пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, Стерненко смог задержать стрелявшего.