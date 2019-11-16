У Зеленского подтвердили информацию о скором возвращении Россией захваченных украинских кораблей

Фото: navy.mil.gov.ua

Офис президента подтвердил, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — сообщил НВ советник президента Украины Андрей Ермак.

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Ранее Украина отправила буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными в Керченском проливе судами.

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Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 7 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев передал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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