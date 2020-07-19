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Убегал от охранника: в Одессе на пляже трагически погиб 12-летний мальчик

19 июля, 11:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погибшего с другом ночью заметили без взрослых на пляже

В Одессе на одном из городских пляжей произошла трагедия – 12-летний мальчик сорвался с обрыва и погиб.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, около трех часов ночи.

По предварительной информации, ребенок был на пляже со своим другом. Охранник одного из заведений увидел детей, гуляющих без взрослых, и начал вызывать полицию. Тогда мальчик бросился бежать, однако не рассчитал расстояние и упал с обрыва на камни. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. Событие квалифицировано как "умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно в Одесской области отдых для мужчины закончился трагически – в него врезался водный катер. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Также мы рассказывали, как на столичном пляже на Русановских садах умер человек, к которому якобы не могла подъехать скорая из-за того, что дорога была перекрыта шлагбаумом. Люди распивали спиртные напитки, а затем мужчина полез в воду и наглотался воды.

А в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток.

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