Убийство девочки под Одессой: копы задержали подозреваемого

Иллюстрация / Фото: Сегодня

В Одессе полицейские задержали подростка, подозреваемого в причастности к убийству 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в Лиманском районе области.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, несовершеннолетний парень был последним, кого видели рядом с девочкой до ее исчезновения.

"Его разыскали. Он скрывался у своих знакомых. Сейчас 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что 3 ноября в лесополосе обнаружили тело 14-летней девочки, об исчезновении которой накануне заявила ее мать.

Установлено, что 14-летня жительница Суворовского района Одессы 2 ноября отправилась гулять со своими друзьями за пределами города, а потом куда-то ушла с парнем из той же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехалась по домам.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери с порезами и синяками. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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