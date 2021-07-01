Угрожал, что убьет: в Одессе мужчина семь лет насиловал двух дочерей и жену

Пострадавшие верили его угрозам, поскольку ранее мужчина до смерти избил свою тещу

Иллюстративные фото. Коллаж "Сегодня"

В Одессе 48-летний мужчина несколько лет насиловал и избивал своих дочерей и жену, угрожая им убийством. Обвинительный акт уже направили в суд.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что мужчина начал насиловать детей и жену еще в 2015 году. Тогда одной из дочерей было 14 лет, а другой 17 лет.

Он говорил им, что убьет, если они не будут подчиняться. Девушки восприняли всерьез такие угрозы, так как мужчина уже отбывал наказание за убийство матери своей жены, которую он до смерти избил.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело скоро рассмотрит суд.

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Напомним, в Одессе 24-летнего мужчину подозревают в совращении и изнасиловании 14-летней девочки.

Кроме того, в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он силой затащил ребенка в заброшенное здание и там надругался.

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