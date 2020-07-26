Украинцы массово возвращаются с отдыха: трассу Одесса – Киев сковали пробки (видео)

После двух выходных отдыхающие начали возвращаться из Одесской области домой. В результате на трассе Одесса – Киев образовались огромные пробки.

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Видео опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

На записи видно, как дорога в направлении курортной Одессы свободная, а с другой стороны, в направлении Киева, множество автомобилей застряло в пробке.

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Напомним, в Одессе специалисты исследовали морскую воду на городских пляжах и установили, что она не соответствует микробиологическим нормам. По словам сотрудников лабораторного центра, на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, во сколько обойдется отдых у моря в Херсонской области и Одессе в этом году. По словам владельцев украинских баз отдыха, в 2020 году сезон начался с конца июня. Дорогой в этом году отдых в Одессе.

Больше об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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