Успешные испытания "Нептуна": появились новые подробности и видео

В ходе испытаний ракетного комплекса "Нептун", которые проходили в Одесской области, было сделано два пуска и поражены две баржи.

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Как сообщает "Думская", в роли мишеней выступали списанные баржи Дунайского пароходства.

Оба судна получили серьезные повреждения и затонули. При этом, по словам экспертов, потопить подобные баржи было непросто.

По данным источника журналистов в военно-морских силах Украины, один из лихтеров ушел под воду сразу после поражения ракетой, а второй – через час.

"Эти баржи, как ни странно, прочнее боевых кораблей, поскольку у них двойные борта из толстых листов стали. Даже в случае получения больших пробоин такой лихтер остается на плаву. "Нептун" нанес ему повреждения, которые привели к затоплению судна. Это очень хороший результат", - заверил инженер-кораблестроитель Виктор Новиков.

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Также стало известно, что на одной из барж в результате взрыва палуба была взломана и внутри судна все выгорело – если бы на месте лихтера был боевой корабль, после подобного ракетного удара он, возможно, смог бы удержаться на плаву, но большая часть экипажа наверняка была бы выведена из строя, как и все оборудование – его восстановление обойдется дороже, чем строительство нового.

Тактико-технические характеристики ракет, которые использовали в ходе испытаний и в том числе данные об их боевых частях засекречены.

Ранее заявлялось, что вес БЧ "Нептуна" – 150 кг. Это меньше, чем у американского "Гарпуна", но больше, чем у китайского аналога YJ-82, и, по мнению экспертов, вполне достаточно для того, чтобы утопить одной ракетой корабль водоизмещением до 5000 тонн.

Стоит добавить, что на Черном море у России всего одна единица с большим водоизмещением — ракетный крейсер "Москва". Для него, очевидно, понадобится два или три "Нептуна.

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Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Видео: Минобороны Украины

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

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