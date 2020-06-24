Утечка из затонувшего танкера: в Одесской ОГА рассказали о ситуации

В Одесской ОГА отрицают очередную утечку нефтепродуктов с танкера "Делфи", потерпевшего крушение на пляже в 2019 году. Утечка произошла в последний раз 21 июня. Причиной стало повреждение защитных бонов, которые должны были защищать акваторию от возможных разливов.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГА со ссылкой на директора департамента экологии обладминистрации Алана Джиоева, пишет УНИАН.

Джиоев заявил, что еще 21 июня уровень загрязнения превышал норму в 16 раз, а по результатам сегодняшних анализов содержание горюче-смазочных материалов в морской воде вокруг танкера Delfi превышает норму в 2,2 раза. Это, по его словам, положительная динамика, которая является результатом ремонта заградительных бонов.

Также сообщается, что специалисты взяли новые пробы морской воды, чтобы дополнительно проверить уровень загрязнения, но результаты будут получены только в среду утром.

Кроме того,в ОГА утверждают, что соответствующие структуры оперативно отреагировали на ситуацию и использовали специальный сорбент, который поглотил горюче-смазочные материалы. После этого был проведен ремонт заградительных бонов.

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Проверку ситуации вокруг затонувшего танкера осуществили представители департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, Одесская городская прокуратура № 3, ГСЧС, Национальной полиции Одесской области и инспектор Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Напомним, накануне появилась информация о том, что из танкера "Дельфи", который затонул у одесского побережья прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты. Как видно на снимках, опубликованных на странице депутата горсовета Одессы Александра Захарова в Facebook, нефтяные пятна растянулись на огромное расстояние в Одесском заливе. Нефтепродукты уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Напомним, что танкер затонул в результате шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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