В Белгород-Днестровском внедорожник на переходе сбил двух детей

Малыши трех и четырех лет переходили дорогу по "зебре" вместе с матерью

/ Фото: bessarabia.in.ua

В Одесской области, на пешеходном переходе в Белгород-Днестровском, женщина за рулем внедорожника Toyota FJ Cruiser сбила двух маленьких детей, которые пересекали дорогу вместе со своей матерью.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, авария произошла 17 ноября, когда 28-летняя женщина сбила четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика.

"С телесными повреждениями разной степени тяжести малышей госпитализировали. Сейчас угроза их жизни миновала", – заверили полицейские.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мать детей в результате ДТП не пострадала. По данным полиции, в результате аварии у девочки диагностирован перелом ноги, а у мальчика – ушибы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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