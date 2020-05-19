Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)

19 мая, 10:17

Тина Наринецкая

Несмотря на будний день, пляжи города заполнили отдыхающие

В Одессе, где в разгар эпидемии коронавируса в ночных клубах проводят вечеринки, уже открыли купальный сезон. Пляжи города уже заполнились отдыхающими, сообщает Dumskaya.net.

В понедельник, 18 мая, на песке и летних площадках кафе в Аркадии было много горожан. Некоторые были только в бикини. Люди отдыхают уже без масок.

Реклама

Кроме того, на пляже уже работает спасательный пункт и разные водные развлечения. Кроме того, очереди без соблюдения дистанции стояли у местных кафе.

Отметим, что карантин в Одессе местные жители "отменили" еще на майские праздники. Даже тогда одесситы заполнили парки и скверы, а в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ранены трое военнослужащих

Также мы рассказывали, что в Одессе возобновил работу известный рынок "Привоз". Сейчас рынок работает в обычном режиме, но вдоль всех торговых рядов, чтобы помешать распространению вируса, протянули пищевую пленку. Это одесситы приняли с присущим им юмором.

О том, как украинцы проводили время в самоизоляции, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото Одесса карантин пляжи коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 19 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 19 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 19 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 19 мая и все подробности из регионовУкраина
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислорода
Умерший от коронавируса врач в Одессе отказался от кислородаОдесса
В Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: появилось видео
В Одессе на праздновании 9 Мая произошла потасовка: появилось видеоОдесса
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и Одессе
Владельцы баз отдыха рассказали, сколько будет стоит отдых в Херсонской области и ОдессеУкраина
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы: что известно
В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы: что известноОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...