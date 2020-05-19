В бикини и без масок: в Одессе открыли купальный сезон (фото)

В Одессе, где в разгар эпидемии коронавируса в ночных клубах проводят вечеринки, уже открыли купальный сезон. Пляжи города уже заполнились отдыхающими, сообщает Dumskaya.net.

В понедельник, 18 мая, на песке и летних площадках кафе в Аркадии было много горожан. Некоторые были только в бикини. Люди отдыхают уже без масок.

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Кроме того, на пляже уже работает спасательный пункт и разные водные развлечения. Кроме того, очереди без соблюдения дистанции стояли у местных кафе.

Отметим, что карантин в Одессе местные жители "отменили" еще на майские праздники. Даже тогда одесситы заполнили парки и скверы, а в курортной Аркадии работали кафе и магазины.

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Также мы рассказывали, что в Одессе возобновил работу известный рынок "Привоз". Сейчас рынок работает в обычном режиме, но вдоль всех торговых рядов, чтобы помешать распространению вируса, протянули пищевую пленку. Это одесситы приняли с присущим им юмором.

О том, как украинцы проводили время в самоизоляции, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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