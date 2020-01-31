В центре Одессы появилась угроза для пешеходов: фото

На тротуаре в центре города появился провал, не огражденный лентами

/ Фото: pushkinska.net

В центре Одессы из-за провала тротуарной плитки прохожим грозят несчастные случаи – вероятность угодить в яму и получить травмы.

Как сообщает "Пушкинская", провал заметили в Приморском районе города, на площади Веры Холодной, возле остановки общественного транспорта.

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"Яма появилась практически напротив заброшенного кинотеатра "Одесса". Тротуарная плитка ушла под землю, вероятно ее подмыло недавними проливными дождями. Глубина провала составляет примерно полметра", - говорится в сообщении.

Между тем, место провала не было ограждено сигнальными лентами, и у пешеходов, особенно в вечернее время, вероятность угодить в яму и получить травму – крайне высока.

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Напомним, что на прошлой неделе на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

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