В центре Одессы представители ЛГБТ-сообщества провели марш за свои права

В Одессе состоялся Марш равенства – четвертое по счету шествие прошло по центру города 31 августа и стало частью фестиваля ЛГБТ-культуры "Одесса Прайд-2019", который начался 27 августа.

Как и в прошлом году, шествие не обошлось без словесных перепалок и одиночных попыток остановить мероприятие. Тем не менее, участников в этом году, по нашим наблюдениям, было больше, а вот копов, которые их охраняли, стало меньше, да и священники уже не размахивали кадилом посреди Приморского бульвара, где шли ЛГБТ-активисты и им сочувствующие.

"Сегодня" выясняли, как живется представителям ЛГБТ в Одессе. По подсчетам организаторов, в марше приняли участие около 300 человек, в том числе гости из Канады и Германии. Главный слоган события: "Счастливый город – счастливые люди".

"Мы хотим показать, что в этом нет ничего страшного, и донести до людей, что ЛГБТ — это не про секс, а про чувства", – поделился с журналистами участник марша Андрей.

Однако противники мероприятия считали иначе. Они скандировали "Одесса этого не потерпит" и "Одесса – нормальный город", а один мужчина, представившийся участником АТО, подошел к людям с радужными флагами и потребовал, чтобы все разошлись.

"Мне неприятно смотреть на геев", — заявил он.

Но тут оперативно сработала группа превентивной коммуникации: ее представители развели конфликтующих без помощи полицейских, которые, к слову, заполонили территорию Греческого парка, где собирались ЛГБТ-активисты, и улицы вдоль маршрута шествия.

Всего было задействовано около 500 полицейских (вместо 800 в 2018-м). Уже после того как колонна начала движение, они взяли в кольцо группу крепких молодых людей в темной одежде, которые не скрывали своего враждебного отношения к происходящему.

В целом, копы задержали трех человек за мелкое хулиганство и по итогам шествия отрапортовали: "Существенных нарушений не допустили". В оргкомитете прайда, в свою очередь, назвали шествие "успешным" и отметили.

"Спасибо Национальной полиции и полиции диалога за обеспечение безопасности, хотя и вам, и нам еще есть над чем поработать", – подчеркнули активисты.

В БУДНИ.

Представители ЛГБТ, участвовавшие в марше, говорили нам, что, пожалуй, только во время подобных мероприятий могут выражать свои чувства, не опасаясь каких-то насмешек или физического давления. В обычные дни, по словам организатора "Одесса Прайд" Анны Леоновой, они довольно часто сталкиваются с различного рода дискриминацией.

Так, по ее словам, каждый четвертый представитель сообщества сталкивается с дискриминацией в сфере имущественных и неимущественных прав.

"Социальные службы города будут говорить, что у нас не задокументировано ни одного случая. На самом деле, и то, и другое – правда. И оно так и будет, пока эти службы не внесут в заявления графу "сексуальная ориентация/гендерная идентичность". Потому что иначе все эти случаи остаются невидимыми", – говорит Леонова.

Как пример она рассказывает историю, которая произошла в июле этого года на одном из городских пляжей. Двоих парней избили за то, что они геи, хотя вели себя, уверяет наша собеседница, прилично. При этом в полицейском протоколе значилось, что конфликт произошел на почве личной неприязни, потому что такого понятия, как преступления против представителей ЛГБТ в нашем законодательстве попросту нет.

"Можно со всем бороться, можно объяснять людям, информировать, говорить о безопасности в общественных местах для ЛГБТ, но мы, к сожалению, не сможем ничего сделать, пока само государство не признает, что преступления против ЛГБТ-людей происходят, и об этом нужно говорить", — подытожила Леонова.

Впрочем, подвергаются агрессии из-за своей сексуальной ориентации не все.

"Максимум, с чем я сталкивалась, так это с косыми взглядами прохожих. До оскорблений и рукоприкладства никогда не доходило. Думаю, пройдет еще немного времени, и держаться за руки на людях будет нормой для всех", – рассказала нам 26-летняя Юлия (имя изменено), отмечая, что считает Одессу толерантным к ЛГБТ-сообществу городом.

Тем не менее девушка не готова открыто заявить о своем статусе, так как ее не поддерживают родители.

"У меня очень религиозные родители. И когда они узнали, что мне нравятся девушки, то закатили скандал, мол, я это все себе надумала, говорили, что это большой грех. В какой-то момент они меня даже переубедили, я решила попробовать строить отношения с парнями. Даже вышла замуж, но ничем хорошим это не закончилось, — призналась она.

В то же время, девушка добавила, что "сейчас они уже более или менее успокоились, смирились, что ли, но я продолжаю чувствовать себя непонятой, а моим друзьям повезло больше, их родители принимают такими, какими они есть".

ПРОТИВНИКИ МАРША.

Крепкие молодые люди, настроенные против Марша равенства, явно были не против показать это силой. Во избежание конфликта сотрудники полиции взяли враждебно настроенных людей в кольцо. После нескольких неудачных попыток вырваться, те попросили освободить девушку, которая была среди них – она тоже была в черном и прятала лицо под маской. Ее отпустили, а остальных копы увели.

Организатор майского марша за семейные ценности в Одессе рассказал "Сегодня", что они не настроены агрессивно по отношению к ЛГБТ-сообществу, однако не считают правильным проведение прайда.

По словам нашего собеседника, такие мероприятия разрушают основополагающие ценности общества, семьи и брака, поэтому не должны иметь места в городе. А кто-то даже видит в них угрозу для детской психики, дескать, дети "могут стать свидетелями демонстрации девиантного сексуального поведения", которого, к слову, мы на марше не наблюдали.

Напомним, ранее Марш равенства прошел и в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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