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В центре Одессы произошло новое обрушение: фото

11 июня, 12:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Местные жители подозревают, что обрушение произошло ради застройки

В Одессе, где недавно рухнула часть жилого дома по улице Ясной, произошло новое обрушение – обвалилась каменная ограда, бывшая одновременно задней стеной старых дворовых сараев в переулке Ушинского в районе Старопортофранковской.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось около пяти часов утра.

Обломки перегородили проезд между улицами Новосельского и Стапортофранковской, а дворники, убиравшие блоки ракушечника с проезжей части, утверждают, что ограда упала без внешних воздействий.

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С ними не согласны местные жители: по словам жильцов дома по улице Новосельского, по ночам ограду расшатывали бездомные, нанятые бизнесменами, которые якобы хотят возвести на этом месте какой-то объект.

По словам одесситов, это довольно распространенная практика – ранее сразу в нескольких дворах на этой улице были разрушены старые сараи, а теперь на их месте без документов возводятся новые флигели.

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Ранее мы сообщали, что из-за обрушения четырехэтажки на улице Ясной была повреждена газовая труба.

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Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция

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Одесса обвал застройка обрушение

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