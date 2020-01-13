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В центре Одессы заметили лису: появилось видео

13 января, 14:11

Животное, скорее всего, искало еду

/ Фото: Pixabay

В центре Одессы горожане заметили лисицу. Видео с животным опубликовал "Летний театр Горсад" в Facebook.

Лиса разгуливала на территории Летнего театра в воскресенье вечером, 12 января. Пользователи в соцсетях предполагают, что животное искало ночлег или еду. Домашняя ли лисица и откуда она появилась, пока неизвестно.

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Видео: facebook.letniy

Напомним, в центре Харькова возле станции метро "Научная прохожие заметили и сняли на видео лису, которая перебегала дорогу. По словам очевидцев, животное убежало в направлении Харьковского национального экономического университета имени Кузнеца.

Кроме того, ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней.

Также сайт "Сегодня" писал, что зоозащитники просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, поскольку дикие животные часто попадают под колеса авто. Как отмечается, дикие животные сейчас могут быть слишком уязвимыми.

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