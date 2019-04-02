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В Черноморском порту произошел пожар

Сегодня, 18:44

Пожар успешно ликвидирован

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak.
В Черноморском порту произошел пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/380/c59/5ca380c598bbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/380/c59/5ca380c598bbc.jpg Одесса Пожар успешно ликвидирован

В Черноморском порту произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, в 15:27 на спецлинию "101" поступил вызов о пожаре на территории МТП "Черноморск".

Прибыв на место, спасатели установили, что горят брезентовые укрытия для грузовых вагонов. Пожар локализовали и полностью ликвидировали в течение 12 минут на площади 20 квадратных метров.

По словам советника начальника ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, ранее появилась информация о том, что в порту загорелась селитра, однако она не соответствует действительности. 

Ранее, 29 марта, в морском порту Черноморска Одесской области в результате взрыва емкости для хранения зерна пострадал один человек. Об этом сообщили в областной полиции. По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости. В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.

Напомним, в среду вечером в Кропивницком  на улице Киевской возле Ковалевского моста прогремели как минимум шесть взрывов на газовой автозаправочной станцииВ результате три человека оказались в больнице, один из них в реанимации.


Ранее во Львове произошел взрыв в заведении общественного питания, была ранена 17-летняя девушка.

Кроме того, в городе Стрый на ГП "Стрыйский вагоноремонтный завод" при распылении металлической бочки из-под неизвестного вещества произошел взрыв.

Также мы писали, что на проспекте Свободы во Львове на территории Рождественской ярмарки в 13:22 произошел взрыв в одном из деревянных домиков. Затем пожар перекинулся на два соседних торговых павильона. Причиной пожара могло послужить нарушение техники безопасности.

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Тег пожар, порт, спасатели, ГСЧС, черноморск

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