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В Черноморске на берегу моря нашли гранатомет и оружие

Сегодня, 17:50

Оружие было обнаружено в одном из заброшенных домиков на берегу

В Черноморске на побережье нашли оружие и гранатомет
В Черноморске на побережье нашли оружие и гранатомет. Фото: Facebook
В Черноморске на берегу моря нашли гранатомет и оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/82f/b4d/5c682fb4d354f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/82f/b4d/5c682fb4d354f.jpg Одесса Оружие было обнаружено в одном из заброшенных домиков на берегу

На побережье Черного моря, в городе Черноморск Одесской области, в одном из заброшенных рыбацких домиков было обнаружено оружие. Об этом сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук в своем Facebook.

По предварительным данным, два заряженных гранатомета РПГ-18 нашли в районе 114-го причала, где идет демонтаж рыбацких домиков из-за оползневых процессов.

"Гранатометы были обнаружены случайно… На побережье гуляют горожане, в том числе дети", – отметил депутат.

По словам Бугайчука, один из гранатометов находится практически в воде, однако оружие, по предварительным данным, не имеет следов повреждений. В настоящее время место происшествия оцеплено, обнесено сигнальной лентой. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

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Тег оружие, одесская область, гранатомет, черноморск

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