В Черноморске на берегу моря нашли гранатомет и оружие
Оружие было обнаружено в одном из заброшенных домиков на берегу
На побережье Черного моря, в городе Черноморск Одесской области, в одном из заброшенных рыбацких домиков было обнаружено оружие. Об этом сообщил депутат Черноморского городского совета Василий Бугайчук в своем Facebook.
По предварительным данным, два заряженных гранатомета РПГ-18 нашли в районе 114-го причала, где идет демонтаж рыбацких домиков из-за оползневых процессов.
"Гранатометы были обнаружены случайно… На побережье гуляют горожане, в том числе дети", – отметил депутат.
По словам Бугайчука, один из гранатометов находится практически в воде, однако оружие, по предварительным данным, не имеет следов повреждений. В настоящее время место происшествия оцеплено, обнесено сигнальной лентой. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
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