В Измаиле обнаружили тело утонувшего ребенка

В Измаиле нашли тело утонувшего мальчика / Фото: ГСЧС

В Измаиле обнаружили тело пятилетнего ребенка, который пропал после купания в Дунае с 10-летним братом.

23 августа пятилетний мальчик вместе со своим 10-летним братом пошли на пляж и во время купания младший ребенок начал тонуть и исчезать в воде.

К поиску пропавшего ребенка были привлечены спасатели, водолазы и местное население. Спасателями было обследовано восемь тысяч квадратных метров дна, 24 км русла реки и шесть километров береговой линии.

Вечером 24 августа тело мальчика обнаружили местные жители. Его тело на берег доставили спасатели. Причины происшествия устанавливают полицейские.

Напомним, в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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