Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

В Измаиле обнаружили тело утонувшего ребенка

25 августа, 13:43

Юлия Те

Пятилетнего мальчика нашли местные жители

В Измаиле нашли тело утонувшего мальчика

В Измаиле нашли тело утонувшего мальчика / Фото: ГСЧС

В Измаиле обнаружили тело пятилетнего ребенка, который пропал после купания в Дунае с 10-летним братом.

23 августа пятилетний мальчик вместе со своим 10-летним братом пошли на пляж и во время купания младший ребенок начал тонуть и исчезать в воде.

К поиску пропавшего ребенка были привлечены спасатели, водолазы и местное население. Спасателями было обследовано восемь тысяч квадратных метров дна, 24 км русла реки и шесть километров береговой линии.

Вечером 24 августа тело мальчика обнаружили местные жители. Его тело на берег доставили спасатели. Причины происшествия устанавливают полицейские.

Напомним, в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было шесть лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ребенок Дунай Измаил

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверки
Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверкиОдесса
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственностьОдесса
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)Одесса
Пожар в одесской гостинице: самому младшему пострадавшему – 16 лет
Пожар в одесской гостинице: самому младшему пострадавшему – 16 летОдесса

Новости партнеров

Loading...