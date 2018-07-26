В лимане под Одессой массово гибнет рыба

В Хаджибейском лимане под Одессой произошел массовый мор рыбы. Полтонны пиленгаса прошло брюхом вверх.

По словам местных жителей, в последние годы этот вид рыбы погибает тут каждое лето, но так массово – впервые. В областной рыбинспекции говорят, что мор произошел из-за жары. Но точную причину должны установить лабораторные анализы воды. Результаты исследования будут известны в течение недели.

Чтобы мертвая рыба случайно не попала на прилавки, местные власти и арендаторы этой части лимана собрали тушки и уничтожили. Но волны и дальше выносят мертвечину на берег: из-за сильного запаха находиться долго на берегу лимана просто невозможно. Кроме того, новые случаи мора рыбы зафиксировали еще около двух поселков этого лимана: там всплыли креветки и бычки.

Ранее мы уже писали о том, что в реке Гуйва в Житомирской области массово гибнет рыба.

Как сообщалось, в более чем сотне водоемов Украины сотрудниками Минздрава были обнаружены опасные микробы и даже кишечная палочка. Специалисты объяснили журналистам "Сегодня", безопасна ли рыба из наших рек и как правильно ее готовить, чтобы не оказаться на больничной койке.