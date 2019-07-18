В морском порту под Одессой произошел пожар
Огонь уничтожил три грузовика с турецким товаром
Под Одессой, в морском торговом порту Черноморска ночью вспыхнул пожар – огнем были дотла уничтожены три фуры с турецким товаром.
Возгорание произошло, когда грузовики стояли в таможенной зоне порта: около четырех часов утра колонну охватило пламя.
Два автомобиля перевозили яблоки, а третий – металлические профили. Люди не пострадали. Причины пожара и объемы ущерба сейчас выясняются.
Напомним, ранее в городе Буча, под Киевом, произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.
Кроме того, мы писали о пожаре на территории новостройки в центре Киева.
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