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В морском порту под Одессой произошел пожар

18 июля, 20:37

Огонь уничтожил три грузовика с турецким товаром


Под Одессой, в морском торговом порту Черноморска ночью вспыхнул пожар – огнем были дотла уничтожены три фуры с турецким товаром.

Возгорание произошло, когда грузовики стояли в таможенной зоне порта: около четырех часов утра колонну охватило пламя.

Два автомобиля перевозили яблоки, а третий – металлические профили. Люди не пострадали. Причины пожара и объемы ущерба сейчас выясняются.

Напомним, ранее в городе Буча, под Киевом, произошел масштабный пожар на складе секонд-хенда. Последний раз такой сильный пожар в этом городе бушевал в 2015 году, когда в Буче горела емкость с уайт-спиритом. Тогда сгорело три стареньких авто, которые стояли под стенкой у гаража.

Кроме того, мы писали о пожаре на территории новостройки в центре Киева.


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Тег пожар, порт, одесская область, черноморск

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