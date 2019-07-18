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В порту под Одессой перехватили партию краски с наркотическим веществом

18 июля, 15:46

Эксперты отобрали образцы краски и провели лабораторные проверки

В международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" стражи границы обнаружили товар с превышением допустимого количества прекурсора – вещества для производства наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины.

Пограничники инициировали дополнительную проверку грузовика с краской, которая прибыла в Украину из Ирана. Во время проверки груза, эксперты отобрали образцы краски для проведения лабораторной проверки.

"По результатам предварительной экспертизы установлено, что почти в двух тонах грунтовки содержится прекурсор – "толуол", допустимая норма которого превышена", – заявили в службе.

Отметим, толуол используется в реакциях органического синтеза наркотических средств. Перевозка этого вещества подпадает под статью Уголовного кодекса "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". В настоящее время идут проверочные мероприятия.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег Одесса, пограничники, наркотики, одесская область

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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