В порту под Одессой перехватили партию краски с наркотическим веществом
Эксперты отобрали образцы краски и провели лабораторные проверки
В международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" стражи границы обнаружили товар с превышением допустимого количества прекурсора – вещества для производства наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины.
Пограничники инициировали дополнительную проверку грузовика с краской, которая прибыла в Украину из Ирана. Во время проверки груза, эксперты отобрали образцы краски для проведения лабораторной проверки.
"По результатам предварительной экспертизы установлено, что почти в двух тонах грунтовки содержится прекурсор – "толуол", допустимая норма которого превышена", – заявили в службе.
Отметим, толуол используется в реакциях органического синтеза наркотических средств. Перевозка этого вещества подпадает под статью Уголовного кодекса "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". В настоящее время идут проверочные мероприятия.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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