В порту под Одессой перехватили партию краски с наркотическим веществом

Эксперты отобрали образцы краски и провели лабораторные проверки











В международном пункте пропуска "Черноморский морской порт" стражи границы обнаружили товар с превышением допустимого количества прекурсора – вещества для производства наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины.

Пограничники инициировали дополнительную проверку грузовика с краской, которая прибыла в Украину из Ирана. Во время проверки груза, эксперты отобрали образцы краски для проведения лабораторной проверки.

"По результатам предварительной экспертизы установлено, что почти в двух тонах грунтовки содержится прекурсор – "толуол", допустимая норма которого превышена", – заявили в службе.

Отметим, толуол используется в реакциях органического синтеза наркотических средств. Перевозка этого вещества подпадает под статью Уголовного кодекса "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". В настоящее время идут проверочные мероприятия.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В порту под Одессой перехватили партию краски с наркотическим веществом". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"